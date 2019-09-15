越配遭控惡意倒會5千萬 受害同鄉怒吼「踹共」

2019-09-15 11:27

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣一群外籍配偶們向本報投訴，指控從越南嫁來台、42歲的朱姓女子，利用同鄉互相信賴、相互扶持的心理，竟然於7、8月間連續開標會，收得會錢約5000萬元後就惡意捲款逃跑，受害人數多達300餘人，許多外配辛苦血汗錢、養兒育女的錢都沒著落，除了要尋求法律途徑外，更希望朱女盡速出面，給同鄉一個交代。

投訴人表示，朱女嫁來台灣近20年，過去經常標會吸引同鄉投入資金，由於大家都是離鄉背井，因此格外信賴彼此，也秉持互相幫助想法，10年來持續跟朱女的標會，再加上利率金額高，許多人相揪投入辛苦工作所得，甚至也包括台灣人加入。

但自7月起，朱女開始給不出錢，並聲稱家中遭小偷損失慘重，又私下向許多同鄉姊妹借錢，金額從3萬至300萬不等，累積至8月底共收到約5000萬後，隨即與丈夫辦理離婚，兩天後就離開苗栗，從此失聯，讓300多名受害者辛苦錢全泡湯，有人更煩惱得食不下嚥。

投訴人說，外籍配偶們平時在工廠賺取微薄2萬多元的薪水，基於對同鄉的信任，省吃儉用投入跟會，有些人甚至臨盆在即，原預計要將所得作為奶粉錢及教育基金，但卻遭惡意倒會，眾人求助無門，只希望朱女盡速出面，拿出誠意與大家商討還錢事宜。

受害者聲稱，朱女靠著標會賺了不少錢，將在越南的老父及弟弟都接到台灣定居，平常都在弟弟開的美髮店面收會錢，更出示借據等資料證明，近期朱女到處籌錢，懷疑她是預謀惡意倒會、捲款逃跑；朱女家人則口徑一致聲稱皆不知此事，也不知朱女去向，讓受害人十分不滿，多次爆發口角衝突。

部分受害者檢附資料向苗栗地方法院提告，由於朱女欠債屆期未還，且避不理會，故由地院核發民事支付命令，督促償債，若再遲不說明，恐遭通緝；由於受害者並未組成自救會，警方表示目前未受理相關案件報案，呼籲受害者應循正當法律途徑，可尋求警方協助，再由地檢署傳喚通知書，並由警方協助找人，讓朱女盡快出面對外說明。

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