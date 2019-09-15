糧政部門愛心米助弱勢、送逾千噸 今年近萬戶受惠

2019-09-15 18:49

〔記者王俊忠／台南報導〕農糧署南區分署為照顧轄內經濟弱勢團體、族群，長期免費提供當期新鮮白米、透過當地縣市政府受理申請與發放，今年度到9月上旬已發放逾1000公噸白米，照顧嘉南高屏與澎湖金門離島遍遠地區弱勢民眾，有近萬戶家庭受惠。

農糧署南區分署表示，直轄市、縣（市）政府得依「國內糧食救助作業要點」規定，於每年3月、6月、9月及12月向農糧分署申請糧食救助需要。

社會救助糧救助對象有低收入戶、領取中低收入老人生活津貼者、符合領取兒童及少年或身心障礙等福利補助者、特殊境遇家庭、獨居老人、經濟弱勢家庭、社會福利機構公費收容安置對象及其他經直轄市、縣（市）政府依相關法規認定符合救助的對象，如有符合標準的團體，可向所屬地方政府社會局洽詢。

南區分署進一步說明，愛心關懷米是由政府每年向種稻農戶收購的優良稻穀，經加工檢驗規格符合中華民國國家標準，品質穩定有把關，該分署提供優質白米經由公所、家扶中心或社區關懷協會發送，使弱勢族群在中秋時節也能團圓過好節！

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