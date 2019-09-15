糧政部門愛心米助弱勢、送逾千噸 今年近萬戶受惠

〔記者王俊忠／台南報導〕農糧署南區分署為照顧轄內經濟弱勢團體、族群，長期免費提供當期新鮮白米、透過當地縣市政府受理申請與發放，今年度到9月上旬已發放逾1000公噸白米，照顧嘉南高屏與澎湖金門離島遍遠地區弱勢民眾，有近萬戶家庭受惠。
農糧署南區分署表示，直轄市、縣（市）政府得依「國內糧食救助作業要點」規定，於每年3月、6月、9月及12月向農糧分署申請糧食救助需要。
社會救助糧救助對象有低收入戶、領取中低收入老人生活津貼者、符合領取兒童及少年或身心障礙等福利補助者、特殊境遇家庭、獨居老人、經濟弱勢家庭、社會福利機構公費收容安置對象及其他經直轄市、縣（市）政府依相關法規認定符合救助的對象，如有符合標準的團體，可向所屬地方政府社會局洽詢。
南區分署進一步說明，愛心關懷米是由政府每年向種稻農戶收購的優良稻穀，經加工檢驗規格符合中華民國國家標準，品質穩定有把關，該分署提供優質白米經由公所、家扶中心或社區關懷協會發送，使弱勢族群在中秋時節也能團圓過好節！
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農糧署南區分署在今年已發放逾千噸白米給嘉南高屏及澎湖離島等地弱勢族群，約有近萬戶家庭受惠。（記者王俊忠翻攝）
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農糧署南區分署在今年已發放逾千噸白米給嘉南高屏及澎湖離島等地弱勢族群，約有近萬戶家庭受惠。（記者王俊忠翻攝）