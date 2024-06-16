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屏東冠軍藝伎咖啡拍賣 每公斤3萬元拍出

屏東精品咖啡豆評鑑今天頒獎。（記者羅欣貞攝）

屏東精品咖啡豆評鑑今天頒獎。（記者羅欣貞攝）

2024/06/16 21:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府舉辦的屏東精品咖啡豆評鑑成績今天（16日）出爐，前3名現場進行拍賣，由瑪家鄉卓永昌種出的冠軍豆，以每公斤3萬元拍出，創下在地拍賣紀錄。

屏縣咖啡種植面積約250公頃，居全台之冠，一年一度的屏東咖啡節系列活動本月（6月）展開，其中屏東精品咖啡豆評鑑14日舉行完畢，今天（16日）於屏菸1936文化基地原民館揭曉得獎名單並頒獎。

屏東縣長周春米指出，屏東咖啡近年來備受矚目，從產地到餐桌可說是碳足跡最少的咖啡，風味更可比擬國外咖啡等級，盼藉屏東咖啡節系列活動，提高能見度外，也能讓屏東咖啡品牌響徹雲霄。

屏縣府原民處表示，今年屏東精品咖啡豆評鑑結果，特等獎由望香咖啡卓永昌獲得，頭等獎二名包括望香咖啡卓永昌、山溪松徑咖啡陳科翰，優等獎三名為山溪松徑咖啡陳永盛、嵐雲綠海咖啡卓榮華、締武咖啡許鎧琳。

包辦前兩名的卓永昌，平日和哥哥卓志昌、卓宏昌、弟弟卓利昌，在父親卓榮華帶領下一起栽種咖啡近20年，各自分區管理種植，並互相交流技術，咖啡園多集中在瑪家村海拔1200公尺山區，專攻藝伎、黃波旁等品種，採自然農法，天然雨水灌溉，不用農藥也不施肥，一家都是咖啡評鑑常勝軍。卓永昌表示，冠軍豆的風味細緻優雅豐富，又酸又甜，像果汁一般，父親卓榮華此次也獲優等獎，他要把得獎榮耀獻給父親。

今年獲前3名的咖啡豆現場拍賣，由屏東縣長周春米擔任拍賣官，冠軍望香咖啡莊園卓永昌的藝伎咖啡豆，以每公斤3萬元標出，創下拍賣紀錄，得標者是屏東縣議員何春美，她同時以7500元標得亞軍咖啡豆，第3名咖啡豆由立委伍麗華以5千元標下。

卓永昌（右）種出的冠軍咖啡豆，今天在縣長周春米（左）主持拍賣下，由屏東縣議員何春美（中）以每公斤3萬元得標。（記者羅欣貞攝）

卓永昌（右）種出的冠軍咖啡豆，今天在縣長周春米（左）主持拍賣下，由屏東縣議員何春美（中）以每公斤3萬元得標。（記者羅欣貞攝）

2024屏東精品咖啡豆評鑑獲得前三名的咖啡。（屏東縣政府提供）

2024屏東精品咖啡豆評鑑獲得前三名的咖啡。（屏東縣政府提供）

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