彰化縣地籍清理代標售 花壇這塊建地單價每坪12萬元

彰化縣政府將於7月19日代標售今年度第1批地籍清理未能釐清權屬的土地，目前進入公告期。（圖縣府提供）

2024/06/16 21:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府將於7月19日代標售今年度第1批地籍清理未能釐清權屬的土地，目前進入公告期。此次代標的56筆土地中，花壇鄉鄉村區乙種建築用地，每坪起標價為12萬228元，面積約449坪，標售總底價為5401萬7056元。

縣府地政處表示，公告期為3個月，至7月18日止。7月1日起至7月19日上午9時止受理投標，並於7月19日上午10時開標。本次公告共計60筆土地，但因相關權利人提出正當理由，有4筆土地（第53、54、56、58標號）將依標售辦法第22條第1項暫緩標售。

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此次標售中底價最低的土地為社頭鄉新厝段489地號，為乙種建築用地，面積483.55平方公尺（約146坪），持分面積6.91平方公尺（約2坪），每坪單價7萬2268元，總底價為15萬1061元。

底價最高的土地為花壇鄉南白沙坑段977地號，為乙種建築用地，面積1485.25平方公尺（約449坪），每坪單價12萬228元，該筆建地共有4標（第19、20、21、22標），合計標售總底價為5401萬7056元。

地政處指出，透過地籍清理代為標售，將未能釐清權利內容及權屬的土地活化再利用，對於土地共有人或鄰地等其他有使用該土地需求者而言，可經由公開標售取得所有權，解決長期無法合理利用土地的窘境。

另外依照地籍清理條例規定，縣府代為標售的土地，若經2次標售而未完成標售，將依規定囑託登記為國有，而已標脫的土地，其標脫土地的相關權利人，應自保管款存入之日起10年內，依規定填具申請書及檢附相關證明文件，向縣府申請發給地籍清理價金。

彰化縣政府地政處公告今年度第1批地籍清理未能釐清權屬的土地，公告60筆，但有4筆因相關權利人提出正當理由，將依標售辦法暫緩標售。（圖縣府提供）

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