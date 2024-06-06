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民怨炸鍋！ 彰化花壇「送肉粽」詳細路線曝

花壇中庄村7日「送肉粽」原未公告送煞路線，造成民怨炸鍋，經鄉代翁啟祐及村長李樹林與禮儀公司、喪家協調後，儀式延後1小時舉行，路線也曝光。（資料照）

花壇中庄村7日「送肉粽」原未公告送煞路線，造成民怨炸鍋，經鄉代翁啟祐及村長李樹林與禮儀公司、喪家協調後，儀式延後1小時舉行，路線也曝光。（資料照）

2024/06/06 10:08

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉中庄村6月7日晚間9點的「送肉粽」科儀，由於未公告送煞路線，且時間與學校社團活動時間重疊，造成民怨炸鍋，經鄉代翁啟祐及村長李樹林與禮儀公司、喪家協調後，儀式延後1小時舉行，送煞詳細路線也曝光，呼籲民眾盡量避開。

鄉代翁啟祐指出，根據他了解，這個「送肉粽」科儀從中庄村竹子巷喪宅出發後，左轉內厝街，再銜接中山路，緊接著接到金墩街，最終送往秀水海邊化解，圓滿結束。

中庄村長李樹林日前在網路PO文表示，這起「送肉粽」科儀將在6月7日晚間9點至9點半舉行，中庄竹子街有送肉粽儀式，請村民盡量不要經過該處以確保安全。不過「送肉粽」科儀消息在地方傳開後卻引發民怨炸鍋，有村民到處詢問「請問誰知道送肉粽時間嗎？」但大家都一問三不知。當地國小當晚有社團演出，學生家長擔心遇到送煞，紛紛要求承辦的禮儀公司公布路線並延後舉行。

翁啟祐指出，他接獲許多陳情，礙於尊重喪家跟隱私，公布與不公布都有好有壞；7日晚間剛好是國小的社團活動，法會在9點開始，經他與校方、禮儀公司溝通，原則上當天社團的結束時間會提早半小時，法會儀式則在晚間10點開始，大家各讓一步，如此ㄧ來即可避免家長與孩子們在返程途中遇到「送肉粽」儀式隊伍。

翁啟祐說，「送肉粽」科儀其實都是用車載送，車輛經過時，其實外觀看不出來是在「送肉粽」，民眾不用過於恐慌，在公告路線盡量避開即可。

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