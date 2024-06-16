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超受歡迎《屏東SOLO》旅遊專書再版上市 周春米簽書湧人潮

《屏東SOLO》旅遊實體書再版二刷，今天舉辦上市簽書分享會。（記者羅欣貞攝）

《屏東SOLO》旅遊實體書再版二刷，今天舉辦上市簽書分享會。（記者羅欣貞攝）

2024/06/16 22:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推出《屏東SOLO》旅遊專書，今年初發表後即獲民眾熱烈回響和關注，電子書瀏覽數屢創新高，為回應民眾實體書需求再版二刷，今天（16日）在屏東總圖誠品書店限定店上架，縣長周春米到場簽書分享，各地書迷湧入，爭相索取簽名和合照，氣氛相當熱烈。

今天的簽書分享會現場大爆滿，前50名還能兌換SOLO專屬的個性旅行包，屏縣府交通旅遊處更特別邀請縣內各觀光公協會及專書裡介紹的5間店家到場，包括來自枋山鄉的豐漁週記、車城鄉四獸仔交易所、新園鄉新豐米廠、鹽埔鄉邦尼巧克力工坊，以及萬丹鄉萬丹椒朋友，讓參加簽書會的民眾親自體驗書中所介紹的在地故事。

屏東縣長周春米表示，為將屏東33個鄉鎮詳細介紹，《屏東SOLO》將分3年，每年介紹11個鄉鎮，今年是第一年，同時也透過縣府團隊包裝行銷、整理城鎮特色，讓每位來訪屏東的旅客化身收藏家，蒐集專屬屏東在地的故事。

周春米指出，當初出版《屏東SOLO》並沒有想過要賣書，但因為第一刷有太多民眾詢問購買，於是不負眾望用最快的速度再次二刷，同時屏東誠品書店也接到讀者詢問想買這套書籍，進一步了解後，促成這次在誠品書店屏東總圖限定店的簽書活動，未來也將同步推廣販售到全台書店，讓更多民眾透過不同的視角認識屏東。

來自高雄的蘇先生表示，《屏東SOLO》書中詳細介紹屏東各地方的人文特色，是出遊屏東的必備攻略。

屏東縣政府交通旅遊處表示，《屏東SOLO》在誠品書店、屏東各獨立書店以及各大網路通路皆可購買，明年屏東縣政府也將再推出另外11個鄉鎮，繼續揭開屏東的神秘面紗。

屏東縣長周春米為民眾簽書。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米為民眾簽書。（記者羅欣貞攝）

《屏東SOLO》旅遊專書二版上市。（記者羅欣貞攝）

《屏東SOLO》旅遊專書二版上市。（記者羅欣貞攝）

屏縣鹽埔鄉邦尼巧克力工坊等5家書中介紹的業者到場呈現特色，屏東縣長周春米帶領民眾參觀體驗。（記者羅欣貞攝）

屏縣鹽埔鄉邦尼巧克力工坊等5家書中介紹的業者到場呈現特色，屏東縣長周春米帶領民眾參觀體驗。（記者羅欣貞攝）

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