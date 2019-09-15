宮廟遶境鬥毆亂傳傷亡 警闢謠︰傷者都已出院

2019-09-15 11:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕土庫鳳山寺昨天下午遶境，引發鄰近鄉鎮前來共襄盛舉的宮廟人員大鬥毆，3人輕傷被傳成有重大傷亡引發人心惶惶，虎尾警方今陸續帶回多人訊問，警方重申絕不寬貸，至於傷者沒有大礙都已出院，呼籲外界不要再以訛傳訛。

全台廣澤尊王開基祖廟的土庫鳳山寺，慶祝建廟385年，昨天下午在土庫鎮市區，包括石廟、宮北、順天、忠正、越港等里舉辦平安遶境活動，各地友廟都回到祖廟參香。

未料昨天下午5點45分左右，遶境隊伍行經土庫順天宮廟前，竟發生遶境人員大鬥毆，造成秩序大亂，混亂之中有3人受傷，經通報土庫消防分隊派來救護車將傷者送醫，雙方結束鬥毆，人群一哄而散，繼續遶境行程，事後廟方人員對鬥毆事件也完全搞不清楚。

事後網路po出鬥毆畫面，今天甚至還傳出有人傷亡、有人腦死，引發地方人心惶惶；為避免造成社會恐慌，虎尾分局副分局長龔昶銘今天對外說明。

龔昶銘表示，昨天下午警方受理報案後即積極紓處，抵達現場後因人員已散，隨即調查相關滋事人員，第一波帶回4人訊問，今天再帶回多人釐清衝突原因，警方強調，絕不寬貸；3名傷者傷勢，1人有輕微腦震盪、2人手腳擦傷。

根據訪查後發現此次衝突是因為參與遶境人員中，部份人士素有嫌隙，昨天一相見分外眼紅衍生鬥毆，全案正由警方調查釐清。

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