大溪大禧壓軸 慶關公生遶境超熱鬧

2019-07-26 21:01

［記者許倬勛／桃園報導］今天是農曆6月24日關聖帝君（關公）聖誕，31組在地「社頭」組成遶境隊伍，出動神轎、上百尊大仙尪、神將陪同關老爺出巡，昨、今兩天的遶境活動一路從早上嗨到深夜，湧進上萬人次共襄盛舉。

大溪區同人社在1917年製作第一頂神轎，開啟居民自發性遶境以感謝關聖帝君庇佑的民俗傳統，市長鄭文燦清晨6點抵達普濟堂祭拜，並陪同同人社迎接「老祖」（最久遠的關公神像），同人社遶境隊伍早上7點自普濟堂出發，行經月眉、美華、三層、頭寮、內柵等地區，直到深夜才返回普濟堂。

其他的遶境隊伍則於上午8點陸續出發，神將、大仙尪沿途敲鑼打鼓、表演踩街，從傍晚開始人潮漸增，信眾夾道圍觀，經過自家門口或親戚朋友家門口，神將跳得更是賣力；另外，由大溪區木器同業組成的協義社，社內特別的陣頭為墨斗陣，以彰顯墨斗為木器業的生財工具，今年逢「百歲生日」，社頭成員熱烈慶祝，所到之處瀰漫歡樂氣氛。

為期2天2夜的遶境，將於今凌晨結束，在大溪武德殿舉辦的「大溪大禧」神將與神將腳特展，則持續至8月4日止。

鄭文燦說，市府規劃於大溪農會舊肥料倉庫成立社頭文化館，正由大溪木藝生態博物館推動中，期盼藉此傳承台灣的傳統文化，展現大溪區百年陣頭文化的魅力。

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