北台灣媽祖文化節陸巡遶境 鑽轎底大排長龍

2019-09-06 18:11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕北台灣媽祖文化節今天登場，陸巡從頭城烏石港出發，一路走到南方澳南天宮，一共58.1公里，首站到頭城鎮慶元宮、礁溪鄉德陽宮、協天廟舉行「鑽轎底」儀式；媽祖晚上則駐駕礁溪玉鼎慈天宮。而頭城慶元宮前，上午11點就有民眾排隊等著「鑽轎底」，期盼能消災、解厄。

為期2天半的陸巡遶境，共有20尊媽祖神像搭轎出巡，今天從頭城烏石港出發至礁溪，晚上媽祖將駐駕礁溪玉鼎慈天宮；明天從礁溪起駕後遶境至羅東，晚上並駐駕在羅東震安宮及聖安宮；後天則由羅東起駕回鑾至南天宮。

今天的陸巡隊伍，首站先抵達頭城慶元宮，現場早就有民眾排隊，等著「鑽轎底」；來自羅東林蘭惠說，之前台中大甲媽祖也都會參與，今年難得宜蘭也有媽祖出巡活動，所以揪朋友一起參與，11點就到慶元宮排隊，希望透過「鑽轎底」來消災解厄。

來自壯圍的石侑哲說，本身就很喜歡參與廟宇文化活動，很有凝聚民心的感覺，希望這樣的廟宇文化可以保存。宜蘭縣長林姿妙說，希望藉由「媽祖經濟」提升縣內文化、觀光及產業的發展，拚出宜蘭好生活。

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