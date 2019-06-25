拒遶境暴力 警邀宮廟陣頭簽公約

2019-06-25 20:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕國內宮廟遶境活動常發生群眾鬥毆，造成社會治安事件，還有地方治安首長為此下台，讓神靈護佑眾生變調，為防止遶境暴力事件發生，彰化縣警田中分局今日召集轄區內近60家宮廟與陣頭負責人舉行座談，公同簽署「防制宮廟遶境聚眾鬥毆行動公約」，藉此為未來廟會活動打下預防針。

每年大甲媽遶境彰化，地方陣頭為搶轎，經常「推擠」不斷，今年六月初新北市淡水清水巖祖師遶境，發生多起鬥毆，造成一名民眾命危，還有分局長因此遭拔官，但一般宮廟非公益團體，舉辦廟會無需通知警方，衝突發生時，警方根本來不及阻止。

田中警分局副分局長李四川指出，遶境活動是人民心靈寄託的重要文化，但因信眾中挾雜血氣方剛小夥子，常因一言不合或肢體小碰撞，就演變成街頭鬥毆，讓神聖遶境活動蒙塵，未免衝突事件發生，警方必須與地方宮廟建立起溝通管道。

李四川說，田中分局邀請轄區宮廟與陣頭進行宮廟遶境座談會，並簽署「防制宮廟遶境聚眾鬥毆行動公約」，希望大家能在舉行廟會遶境活動前，先通報警方，並自行組成「糾察隊」維護秩序，若遇喧嘩立即通報，即能避免衝突擴大。

不具名宮廟人員指出，宮廟遶境活動會發生衝突大部分和飲酒有關，也有陣頭因隊伍排列先後互看不順眼，或在表演順序和時間喬不攏，也會引發糾紛，少數有因與內部組織分歧糾眾鬧事，若主事者能事先協調，衝突就能改善。

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