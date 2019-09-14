3低壓系統同時發展！準颱風「琵琶」模擬路徑圖曝光

2019-09-14 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局資料顯示，菲律賓東北方海面上的熱帶性低氣壓以時速14公里朝北北東方移動。美軍示警目前西太平洋共有3個低壓系統同時發展中，而可能發展成今年第16號颱風「琵琶」的熱帶性低氣壓，模擬路徑也相較前2天更趨明朗。

美軍：西太平洋3低壓系統同時發展

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預警圖顯示，西太平洋上目前有95W、97W與98W共3個正在發展中的低壓系統，其中95W為紅色警示，代表「可能在24小時內發展為熱帶氣旋」；97W為橙色警示，意為「很可能發展成熱帶氣旋（TC），但預計會超過24小時」；98W是黃色警示，象徵「不太可能在24小時內發展為熱帶氣旋」。

準颱風「琵琶」中秋連假後轉向通往巴士海峽

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站指出，「95W」熱低路徑將先朝北北東方前進，接著大幅度向西方偏轉，朝巴士海峽而去，其外圍環流可能在路途中影響台灣，其強度於接近中國雷州半島時恐增強，中心氣壓恐降低到960百帕。

美專家：95W與98W預測路徑不同

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特表示，95W與98W是兩個截然不同的低壓中心，95W強度比98W更強，98W預計會持續往東北方前進，並於週日（15日）至下週一（16日）來到日本東南方海面，而受風向影響，95W在本週末僅小幅度移動。

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