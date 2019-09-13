中秋連假後直撲中國？準颱風「琵琶」路徑預測圖出爐

2019-09-13 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，目前以時速16公里朝西北方移動，中心氣壓為998百帕。美軍對此預警，該天氣系統可能在24小時後發展成今年第16號颱風「琵琶」，它的路徑預測圖也已經出爐，未來幾天可能原地打轉或直撲中國，美國氣象專家另外注意到有另外2個低壓系統在西太平洋發展中。

美軍：95W熱低恐成颱

美國聯合颱風警報中心（JTWC）持續菲律賓東方海面上的「95W」熱低發布橙色警示，這代表「很可能發展成熱帶氣旋（TC），但預計會超過24小時」。美軍圖表中的紅色警示代表「可能在24小時內發展為熱帶氣旋」；黃色警示意為「不太可能在24小時內發展為熱帶氣旋」。

成颱後通過巴士海峽或原地打轉？

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站顯示，菲律賓東方海面的「95W」熱帶性低氣壓，有別於昨天可能前往日本的預測路徑，最新的全球預報系統（GFS）模擬路徑能見，它未來可能維持相同強度原地打轉，或是在通過巴士海峽的移動過程中逐漸增強，最後抵達中國雷州半島。

美專家：9月底前均有熱帶氣旋發展可能性

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特貼出等壓線圖，他指出觀察未來幾天西太平洋一些區域，分散的等壓線表示菲律賓海上的熱帶性低氣壓移動緩慢，除了現有的熱帶性低氣壓，還有97W熱低和1個低壓系統正在發展，他預估這個狀況至少會持續到9月底。

Watching a few areas in the Western #Pacific in the coming days. Splitting ridge will mean slow movement for the TD in the Philippine Sea. A steady stream of equatorial Rossby Waves will keep the basin primed for development through at least the end of the month. pic.twitter.com/JM7uKjsOom — Jason Nicholls （@jnmet） 2019年9月12日

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