逼近台灣時漸增強！玲玲颱風北進模擬路徑圖曝光

2019-09-02 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（2）日指出，可能對編號第13號颱風「玲玲（LINGLING）」發布海上颱風警報。該颱風最新的「全球預報系統（GFS）」模擬路徑圖已經出爐，美國氣象專家預測，風暴將在週二至週四通過台灣與琉球群島之間海域，美軍則預估，颱風在近台時會逐漸增強。

「玲玲」一路向北與台灣擦邊

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站顯示，玲玲颱風的「全球預報系統」模擬路徑圖，均顯示它從呂宋島東部海面稍微向西北移動，靠近巴士海峽之後將轉東北偏北方向繼續前進，接著一路向北，途經中國東海、渤海直撲北韓。

美氣象專家：週中掠過台灣 週末侵襲日韓

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特表示，玲玲颱風將在未來幾天內北移，預估風暴在週二至週四，也就是本月3日至5日通過台灣與琉球群島之間海域，推測在本週末威脅南韓或日本。

美軍劃8級風危險區域 納入台灣

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）持續對玲玲颱風發布參考警示，並將台灣劃入8級風（風力時速62公里）危險區域，美軍預測，颱風4日位於台灣東部海面時，將發展出10級風（風力時速89公里）暴風半徑，在本月5日位於日本沖繩縣附近時，還可能出現12級風（風力時速118公里）暴風半徑，但該颱風預估在6日就會減弱。

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