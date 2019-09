中秋連假後才撲台？準颱風「琵琶」路徑預測圖曝光

2019-09-12 00:47

〔即時新聞/綜合報導〕中央氣象局指出,菲律賓東方海面存在一熱帶性低氣壓,以時速26公里朝西北方前進;美軍聯合颱風警報中心(JTWC)預測,在24小時候很可能會發展成今年第16號颱風「琵琶」,最新的全球預報系統(GFS)模擬路徑圖也已經揭曉。

美國聯合颱風警報中心針對菲律賓東方海面上的「95W」熱低發布橙色警示,並預測「很可能發展成熱帶氣旋(TC),但預計會超過24小時」。另黃色警示意為「不太可能在24小時內發展為熱帶氣旋」、紅色警示代表「可能在24小時內發展為熱帶氣旋」。

美國佛州大學(FSU)氣象研究生柯丸(Levi Cowan)建立的氣象數據資料網站顯示,菲律賓東方海面的「95W」熱帶性低氣壓,未來幾天中心氣壓可能最低會降到980百帕,並在下降的同時增加強度,約半數路徑指出它將前往台灣,但也有一半的路徑指向日本或西北太平洋地區。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)在推特表示,該熱帶性低氣壓目前位於馬紹爾群島附近,將在未來幾天往西北方向移動的路途中增強,可能會在本週日(15)或下週初期,變成熱帶風暴(TS)侵襲馬紹爾群島。

A tropical low near the #Marshall Islands will strengthen as it tracks NW over the next few days. This feature can impact the #Mariana Islands as a tropical storm Sunday or early next week, local time. pic.twitter.com/hvR8CXqR3R