中秋連假後才撲台？準颱風「琵琶」路徑預測圖曝光

2019-09-12 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，菲律賓東方海面存在一熱帶性低氣壓，以時速26公里朝西北方前進；美軍聯合颱風警報中心（JTWC）預測，在24小時候很可能會發展成今年第16號颱風「琵琶」，最新的全球預報系統（GFS）模擬路徑圖也已經揭曉。

美軍示警：24小時後恐成颱

美國聯合颱風警報中心針對菲律賓東方海面上的「95W」熱低發布橙色警示，並預測「很可能發展成熱帶氣旋（TC），但預計會超過24小時」。另黃色警示意為「不太可能在24小時內發展為熱帶氣旋」、紅色警示代表「可能在24小時內發展為熱帶氣旋」。

朝台灣？去日本？準颱風「琵琶」路徑多變

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站顯示，菲律賓東方海面的「95W」熱帶性低氣壓，未來幾天中心氣壓可能最低會降到980百帕，並在下降的同時增加強度，約半數路徑指出它將前往台灣，但也有一半的路徑指向日本或西北太平洋地區。

美專家：熱帶低壓未來幾天內會持續增強

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特表示，該熱帶性低氣壓目前位於馬紹爾群島附近，將在未來幾天往西北方向移動的路途中增強，可能會在本週日（15）或下週初期，變成熱帶風暴（TS）侵襲馬紹爾群島。

A tropical low near the #Marshall Islands will strengthen as it tracks NW over the next few days. This feature can impact the #Mariana Islands as a tropical storm Sunday or early next week, local time. pic.twitter.com/hvR8CXqR3R — Jason Nicholls （@jnmet） 2019年9月11日

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