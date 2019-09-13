活化新營天鵝湖 整修木棧道、拱橋燈光造景

2019-09-13 20:27

〔記者楊金城／台南報導〕活化新營天鵝湖親水公園，目前進行環湖木棧道整修工程，湖中拱橋夜間燈光造景已先完工，增添亮點，但水質改善未來是重點。

新營天鵝湖親水公園改造15年來，近些年成了著名景點，在地人悠閒散步，外地遊客也不少，但設施老舊、溺水事件影響天鵝湖觀感。

新營區公所推動活化天鵝湖，在完成第一、第二期綠美化、整修環湖木棧步道後，目前進行第三期木棧步道400公尺修繕和跨湖拱橋的油漆工程，部分木棧道、拱橋燈光造景並在中秋連假前先完工，未來湖域還會再增加投射照明美化環境。

新營區長魏文貴今天說，對天鵝湖的改善，公所花了很多心思一步一腳印重新打造，也舉辦咖啡音樂會、健走活動，目前並已開放街頭藝人在例假日進駐表演，駐點表演已排到9月底，希望為天鵝湖加入歡樂氣氛。

但天鵝湖因水質優養化有時會發出難聞氣味，讓人掩鼻，如果不改善，景觀和遊憩設施做得再好，臭味恐會嚇跑民眾和遊客。

天鵝湖的水域是埤寮埤，屬嘉南農田水利會的灌溉設施，並是國家級保育濕地，雖是活水，但因水深達6米，排水道過小，水域下層的水不易流動加上淤泥，以致有時散發異味。

新營公所日前曾邀水利會、南市府水利局到天鵝湖會勘，水質改善不易，魏文貴說需要設法克服。

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