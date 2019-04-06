嘉南農田水利會水庫、埤塘種電 玉井芒子芒埤遇抗爭卡關

2019-04-06 21:01

〔記者楊金城／台南報導〕嘉南農田水利會利用水庫、埤塘水域招商種電，有所進展，目前已有4處設置水面型太陽光電併聯發電，台南玉井芒子芒埤設置太陽光電則遇上抗爭，尚難施工。

全台瘋綠能，嘉南農田水利會也無法置身事外，水利會總幹事邱清義說，配合政府發展綠能政策外，並可增加水利會財務收入。水利會財務組企畫股長蔡宗勳說，水庫、埤塘水域設置太陽光電招商，售電收入最少5％給水利會。

嘉南農田水利會所屬嘉義內埔水庫、台南六甲瓦磘埤太陽光電在去年4月開始併聯發電，台南新化鹽水埤水庫和新化北勢埤太陽光電系統在去年12月發電，設置容量合計7.2MW（百萬瓦）。

以六甲瓦磘埤水域太陽光電來說，設置面積1.23公頃，約佔滿水位面積25.7％，設置容量1.23MW，年發電量159萬度，每年可供442戶家庭使用，每年減碳882公噸，相當於2.3座大安森林公園吸碳量。

蔡宗勳說，目前水面型太陽光電採用單晶矽太陽能模組，浮台也採用環保材質，契約也規定經營廠商只能用清水清洗太陽能板，對水質無害，不影響農業供灌，而光電板遮蔽水面也能減少蓄水蒸發。

但玉井芒子芒埤遇到地方有聲音，還沒建置。台南白河林初埤、將軍埤、馬稠後頂埤因被列入國家級濕地，招商種電被迫放棄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/