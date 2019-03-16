新營天鵝湖添裝置藝術 日夜各展風情

2019-03-16 08:32

〔記者王涵平／台南報導〕新營天鵝湖已成台南溪北知名景點，新營區公所積極串聯鄰近地區景點，再增設裝置藝術，盼吸引更多民眾前往遊憩。

2019年月津港燈節吸引大批人潮，閉幕後為免參展作品閒置，也讓來不及前往欣賞美麗燈景的遊客有機會欣賞，台南市長黃偉哲夫人協助媒合南榮科技大學同意捐贈部分參展作品移設天鵝湖公園繼續展出。

新營區長魏文貴表示，移置燈節參展作品，不只可以延續藝術作品的生命及創作意涵，也增添天鵝湖自然景色風光以外的藝術氣息。

新營區積極營造各個景點，例如在天鵝湖延長噴水池噴水時間與頻率、加裝夜間彩光投射照明、門面綠美化等，透著光和場域共同呼吸，提供遊客不一樣的遊湖心境。

魏文貴表示，邀請民眾感受月光下的藝術裝置與天鵝湖的結合，形成獨樹一格的美景。

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