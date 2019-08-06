大里康橋非公告街頭藝人表演地 中市議員：爭取開放

2019-08-06 17:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市大里康橋河域景色宜人，是民眾休憩好去處，也吸引不少街頭藝人夜間進駐表演，但因當地並非台中市政府公告的街頭藝人表演場地，經常遭檢舉製造噪音，並有環保局人員到場取締制止，衝突不斷。市議員李天生今日表示，大里康橋河域適合街頭藝人表演，將爭取管理機關水利署第三河川局同意開放。

李天生表示，大里康橋綠意盎然，水域寬廣，夜間燈光幻麗，吸引不少街頭藝人進駐表演，不過經常被檢舉製造噪音，並有環保局稽查人員到場取締，制止繼續演出，街頭藝人和民眾都認為十分不合理，多次發生爭議。

當地永隆里長林士元也說，大里康橋河域十分適合街頭藝人表演，只有少數民眾不停密集檢舉，環保局也只能依規定到場測試音量是否違規，造成大家困擾，根本沒有道理，他將聯合地方各界努力爭取開放。

市府文化局表演藝術科長蕭靜萍說明，依「台中市街頭藝人藝文活動實施要點」規定，街頭藝人從事藝文活動之場所，需要獲得管理機關同意，並由文化局公告，旱溪康橋屬於水利署轄管，文化局認為康橋河域適合街頭藝人演出，但行文第三河川局並未獲得對方同意。

李天生強調，大里康橋是台中市著名的地標，各機關常在此舉辦各項活動，當然適合街頭藝人演出，為提升民眾休閒生活品質，他將積極協助爭取開放街頭藝人表演，如果爭取成功，也希望街頭藝人演出音量不得超出規定，並遵守上午10時至下午10時表演活動時間，創造共贏結局。

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