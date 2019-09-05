本島6大水庫優養化 水利署：供水水庫處理後符合飲用水標準

2019-09-05 10:48

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全國水庫水質大調查 鳳山、明德水質最差

離島26座大小水庫 23座優養化

〔記者劉力仁／台北報導〕本報獨家報導環保署首次針對全國水庫進行大規模、高頻率水質監測，受檢驗的51座水庫，水質最好的是日月潭水庫，本島明德、白河、鏡面、澄清湖、鳳山、阿公店等6水庫被評為優養化，其中鳳山及明德已百分之百優養化，水質最差；離島慘不忍睹，金門、澎湖、連江26座大小水庫，23座優養化，其中全門縣內11座水庫「全軍覆沒」，亟待改善；水利署說明，供應自來水之水庫原水均符合環保署飲用水水源水質標準，淨水處理後之自來水亦均符合飲用水水質標準，水質無虞。

水利署副署長王藝峰表示，水庫優養化原因包括集水區農業行為、生活廢污水及水庫運轉率低滋生藻類等。其中離島地區供水以海淡水為主，水庫使用率偏低；白河、鳳山（供應工業用水）、明德及鏡面水庫因集水區農業行為盛行；澄清湖水庫因水源含砂量高致優養化。

水利署已督促各水庫管理單位，完成95座水庫集水區保育計畫，進行污染點防治，推動污水下水道、合併式淨化槽設置、低衝擊開發，強化水土保持宣導丶合理化施肥及農藥使用，鼓勵民眾參與。

針對供應自來水之水庫集水區，內政部區域計畫法已列為一級環境敏感區，禁止開發；自來水法亦劃設水質水量保護區禁止污染性工廠設置。水利署將積極與環保署、內政部各部會合作保育水庫水質，運用前瞻基礎建設計畫共同進行。

環保署調查時間從107年4月至108年3月，每個月監測1次，包括21個重點水庫（74個測點，每月取114個水樣）、30個一般水庫（30個測點，每月取30個水樣），北台灣重要的翡翠水庫長期自行監測水質，並未納入此調查。

監測結果顯示，重點水庫方面，31%pH值超標，總磷與溶氧量比例次之（26%、21%）。日月潭水庫水質最佳，貧養等級占最高比例（67%），蘭潭水庫水質次佳，均屬普養等級（100%），明德水庫及鳳山水庫水質差，全年度都屬優養狀態。一般水庫方面，大埔水庫佈滿布袋蓮，已經到了無法採樣的「慘況」，其餘皆以普養等級占最高比例（75%至100%）。離島水庫則慘不忍睹，金門、澎湖、連江檢驗的26座大小水庫，其中23座優養化。

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