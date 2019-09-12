基隆城隍爺夜巡 遊客爭相鑽轎腳祈求消災解厄

2019-09-12 20:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕延續百年傳統習俗的基隆護國城隍夜巡，今天晚上6點正式登場，基隆護國城隍爺今年特邀台北府城隍爺，一起夜巡暗訪，將還逗留在陽間的好兄弟們，趕回陰間收假，城隍爺家將陪同夜巡，發放逾2000個鹹光餅，讓沿途民眾壓驚吃平安，受到民眾歡迎；在廟口夜市等地讓信眾鑽轎腳，讓民眾消災解厄。

基隆城隍廟建於清光緒十三年（西元1887年），建廟202年的基隆城隍廟的城隍爺，傳說是以前的基隆廳的通判包容，因生前為官清正，死後被封為神，而成為基隆的城隍爺，地方守護神。

依照民間信仰，鬼門雖關，仍有調皮搗蛋的遊魂，享受民間的普度奉祀後，留戀人間，不願返回地獄。城隍爺於是率眾神將，繞行市區，驅趕遊魂，招福避禍，也保佑民眾安居樂業。

基隆城隍爺夜巡今天晚間在廟口夜市、海洋廣場，讓民眾鑽轎腳消災解厄，吸引國內外遊客參與，在中秋節前夕有特殊體驗；基隆城隍爺日巡將於9月14日下午1點登場。

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