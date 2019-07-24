城隍8月底夜巡諸羅 300人報名戴「夯枷」鐐銬請罪

2019-07-24 11:38

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國定古蹟嘉邑城隍廟照往例在農曆7月底鬼門關後，於8月30日（農曆8月1日）舉行「城隍夜巡，夯枷解厄」活動，由城隍爺率什家將、范謝將軍、黑白無常抓逾假未歸的「好兄弟」，其中重頭戲就是讓有意消災解厄、發願未達成的民眾，戴上紙作的枷鎖向城隍爺及陰陽判官祈求洗滌罪孽，具有公開認錯跟祈求除罪意涵，目前已有300人報名參加。

嘉邑城隍廟董事長賴永川說，「夯枷」台語音為「舉枷」，就是古時候讓犯人套在頭上四方形鐐銬刑具，古代為木頭製，如有人做錯事想要懺悔，或是發願未達成，就會以「夯枷」到城隍廟向城隍爺贖罪，因此具有消災解厄的意涵，根據史料在日治時期就曾舉行。

賴永川表示，近年夯枷也成國內外民眾熱門體驗活動，去年還有日本、新加坡遊客來報名，今年已有300人報名，每人費用600元。

嘉義市長黃敏惠今出席記者會致詞說，今年除夯枷儀式，還由在地傑出文化表演的長義閣掌中劇團演出創意藝陣，以高約160公分布袋戲，用人偶方式操偶並融入川劇變臉技藝，演出夯枷祈福的劇情以教化人心，另有特製的、百公斤重大獅頭，展現莊嚴在地傳統宗教特色，希望運用這些軟實力，助推展觀光；長藝閣創意劇場8月30日當天分別在下午3點半中山路市政府前、5點50分中央廣場跟晚間9點半城隍廟定點演出。

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