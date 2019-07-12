嘉義綏靖城隍中元祭 29日登場

2019-07-12 11:55

〔記者陳璟民／嘉市報導〕嘉義市著名宗教盛會「嘉義綏靖城隍中元祭」，今年7月29日至8月1日（農曆6月27日至7月1日）「城隍開恩，全家開普」揭開祭典觀光序幕；嘉邑城隍廟董事長賴永川表示，城隍廟8月13至15日（農曆7月13至15日）舉辦佛道超渡拔薦法會，「鬼門開」1個月的期間結束時，好兄弟要回歸本位，城隍爺8月30日（農曆8月1日）領軍夜巡、夯枷解厄等，隔天神明誕辰慶典，歡迎信徒來參與。

嘉義市長黃敏惠說，嘉市宗教寺廟極具特色，是非常好的觀光景點，市府以「越在地，越國際」的思維，將此深度文化推向全國與國際；嘉市是全國唯一在農曆7月整個月「輪普」，代表對另外一個世界的慈悲、熱情，也是台灣人的態度，尤其信徒家戶會在普渡祭拜時，準備一盆清水放在供桌前面，這代表最虔誠的心。

廟方與市府今天上午合辦「嘉義綏靖城隍中元祭」宣傳活動，廣邀信徒、遊客來參加；城隍廟總幹事葛永樂表示，今年聘請「戊己劇團」演出融入宗教、藝文與在地文化特色的鼓陣加火舞節目，而開普當晚舉行「淨爐除穢」科儀，也稱「敕水淨穢」，主要敘述天地間的正氣可解除人間的邪惡，廟方在去年底向嘉市文化局申請列為民俗類無形文化資產，目前在文資審議程序中。

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