縣太爺前行竊太囂張！ 嘉邑城隍廟2神像被偷7天找回

2019-06-01 12:59

〔記者王善嬿／嘉市報導〕真是囂張竊賊，竟在縣太爺前行竊！

國定古蹟嘉邑城隍廟2樓廟殿神桌上的一尊文判官、一尊謝將軍，23日下午被發現失竊，廟方調閱監視錄影畫面，發現該名竊賊為男性，大膽跨過神桌前欄杆，直接將2尊神尊抱走，而神桌上除供奉讓信眾請回的城隍爺神尊，還有清朝台灣府諸羅縣知縣周鍾瑄神像，廟方直呼，「縣太爺前行竊，太囂張」，報警後7天警方循線逮獲涉案男子，31日將失竊神像交回廟方領回。

嘉邑城隍廟總幹事葛永樂表示，經調閱監視錄影畫面，神像是在23日下午3點25分遺失，畫面中一名男子起初在神桌前觀看，接著就爬上供桌、跨過欄杆抱走神像。

葛永樂說，2尊神明分別是城隍爺駕前護衛謝將軍，以及擔任城隍爺幕僚的文判官，2尊神像已有約10年時間、木頭雕刻，市價一尊約3萬元，因2樓廟殿神明，都是要由信眾擲筊求問神明獲得聖筊後，捐獻1萬6千元請回家裡鎮宅，失而復得的神尊都完好如初，以此推測竊嫌疑沒錢但又想請神明回家供奉，才做出此事。

葛永樂表示，農曆5月17日就是謝范將軍誕辰，神尊遺失7天就被找回來，正好趕上回廟內祝壽慶生。

葛永樂說，因竊盜罪嫌為公訴罪，全案交由警方依法調查、送辦，因神像已經找回、不另外追究。

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