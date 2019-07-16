豐原墩腳城隍廟遶境 全台唯一日式神轎吸睛

2019-07-16 18:06

〔記者歐素美／台中報導〕明天是農曆6月15日城隍爺聖誕，豐原墩腳城隍廟今天與台東、新竹、基隆及草屯等地城隍廟聯合遶境，提前為城隍爺祝壽，陣頭遶行豐原4處舊城門，全台唯一的日式神轎十分吸睛。台中市長盧秀燕一早也分別前往豐原慈濟城隍廟及豐原墩腳城隍廟參拜，為市民祈福。

豐原墩腳城隍廟提前為城隍祝壽，今天與台東、新竹、基隆都城隍及草屯惠德宮等舉辦聯合遶境，大批陣頭遶行豐原街頭，好不熱鬧，其中，18人抬著的日式神轎夾雜在台式陣頭中，特別吸睛。

豐原墩腳城隍廟副爐主羅睿騰說，城隍廟共設有1名爐主及11名副爐主，正副爐主都要負責抬日式神轎，神轎很重，要18人才抬得動。19歲的顏男今年就讀大一，已連續3年負責抬日式神轎，他說，家人生病，他祈求城隍保佑，許願擔任神轎志工，每年出來抬轎都很感恩，也可藉此了解地方文化。

羅睿騰說，城隍爺遶境主要以豐原4處舊城門為主，即現今豐原區中正路與源豐路口、三民路與源豐路的五叉路口，又稱「五條通」、漢忠醫院前及豐原第一公有市場的城隍廟牌樓。

豐原墩腳城隍廟具有163年歷史，是全台唯一具有日式神轎的城隍廟，十分特殊，廟方曾於2015年及2017年向文資處申請列入民俗文化資產，可惜未審議通過；文資處表示，因廟方的廟誌太簡陋，專家學者建議廟方補充口述歷史及梳理民俗脈絡，但廟方可能缺乏相關文史人員幫忙，至今未提出補件，目前僅列冊追蹤。

市長盧秀燕今天一早則分別到豐原慈濟城隍廟及豐原墩腳城隍爺廟參拜，她說，選前曾向城隍祈求，若順利當選將恢復老人健保補助，讓長者獲得妥善照顧，減輕年輕人負擔，老人健保補助已於7月1日上路，兌現當初諾言，未來市府團隊將繼續努力，為民眾謀取更好的福利。

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