普悠瑪週年前夕公布台鐵總體檢報告 林佳龍：坦蕩面對

2019-09-12 21:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今天公布1月18日行政院體檢小組完成的台鐵總體檢報告，交通部長林佳龍今晚透過臉書指出，去年1021台鐵發生普悠瑪事故，造成嚴重的傷亡及家屬無盡的傷痛，事故至今已即將屆滿一年；誠實、坦蕩面對過去的錯誤，是解決問題、改善困境的第一步，已請交通部公布這份體檢報告，一方面希望能向受害者及家屬，報告政府的努力及未來的改革方向，另一方面，也坦然接受各界指教。

去年普悠瑪事故發生後，當時行政院組成體檢小組，由交通部擔任幕僚工作，在許多專家學者共同參與及努力下，完成台鐵總體檢報告，後續政院指示交通部，根據這份報告的建議，逐步推動台鐵的改善及改革。林佳龍表示，他上任後除加速推動改善，確保行車安全及服務品質外，也責成鐵道局及台鐵局，定期公布改善事項及進度，以供社會檢視，接受各界指教。

林佳龍表示，針對普悠瑪事故，國家運輸安全委員會可望盡快重啟調查，司法單位偵結後也仍在審理階段；交通部方面，他上任後啟動行政責任調查，加重並擴大懲處，也要求全力配合運安會及司法部門的調查，下一步，就是在既有的改善工程上，加速執行並持續滾動檢討。

林佳龍說，台鐵是每位台灣人共同的台鐵，乘載過許多夢想和鄉愁，也見證離別和重逢，發生大里事故和普悠瑪事故後，更能下定決心要加速推動這個百年老店的改革；只有徹底改革，才能為受害者、家屬和廣大的乘客療傷止痛，讓未來的台鐵，能夠重新串連起人與人的美好。

台鐵總體檢小組從「行車事故系統分析與管理」、「安全管理體系升級」、「軌道系統安全」、「車輛及系統機電」、「維修制度」、「運轉系統」、「組織效能」等7大面向進行檢視與討論。歷經近3個月密集召開會議後，共提出144項改善事項，並分為「優先改善事項」、「一般改善事項」及「後續改善事項」三類；當中攸關行車安全須立即改善共33項，要求台鐵局立即研擬改善行動方案，並訂定改善期程。

目前這份台鐵總體檢報告，已公布於交通部網站－1021普悠瑪事故調查資料專區中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法