重振父親餐廳半年遭火劫 普悠瑪事故董家么妹：會盡可能做下去

2019-08-27 15:57

［記者王秀亭／台東報導］去年普悠瑪事故死傷嚴重的台東成功鎮董家，大家長董進興生前經營的雲海餐廳半年前才由么女董雅玲重新開張，26日晚間卻歷經火劫，董家人今天上午忙著清理火場，董雅玲說，尚無法評估損失，因餐廳有一半遭火勢延燒，目前暫時歇業，只要客人還喜歡，會盡可能做下去。

去年10月間普悠瑪列車翻覆，成功鎮人稱「龍蝦董」的董進興家族有8人罹難，同時失去父母的董進興兒女，不願放棄父母苦心經營多年的雲海餐廳，由么妹董雅玲回到成功鎮，讓雲海餐廳重新開張，時隔半年，卻在昨天晚間傳出火警。

董雅玲說，當時店內只剩1組共5名客人，家人與員工也在另一桌用餐，大家看到倉庫冒出火花後，在第一時間撤離客人，家人也立刻拿起滅火器滅火，但火勢已過大。

火勢雖然在半小時內就撲滅，但燃燒面積達到100平方公尺，董雅玲與員工今天上午回到火災後的雲海餐廳，無奈地說，火勢來得太快，延燒到半邊餐廳，現在只能暫時歇業，以清理火場為首要。

至於餐廳何時重新開張，董雅玲說，天無絕人之路，只要客人還喜歡我們的料理，有機會還是會繼續，盡可能地做下去。

董家大姊董小羚說，這只是個考驗，不公平一定會有，但人只要活著就有希望，像離開的8名親屬那樣才叫無望，甚麼都沒了，家人會更堅強面對後面的生活，相信老天爺自有定數。

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