普悠瑪事故18死200多傷 司機員尤振仲業務過失致死起訴

2019-06-06 11:01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台鐵6432次普悠瑪列車，去年10月21日在蘇澳新馬站出軌，造成重大傷亡，宜蘭地檢署經7個月調查，今宣布調查偵結，將司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度總所所長吳榮欽等3人依業務過失致死罪起訴。

案發後，檢方認為，司機員尤振仲犯罪嫌疑重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲押禁見，後來裁定50萬交保。

行政院之後進行普悠瑪事故行政調查，3名前台鐵局長包括范植谷、周永暉、鹿潔身及17名台鐵相關主管都遭到懲處。

交通部長林佳龍先前也曾表示，尤振仲因為在事發前關掉列車ATP系統（Automatic Train Protection，列車超速防護系統）且超速，也有直接因果關係。

去年10月21日台鐵普悠瑪列車在蘇澳鎮新馬站出軌，釀成18人死亡、超過200多人受傷，檢方事發後陸續傳喚尤振仲、調度員、列車長等台鐵相關人員到案，釐清案情。

該列次普悠瑪列車，當天下午2點49分從樹林發車，準備開往花蓮，但尤振仲在3點39分，就通報列車主風泵異常，在4點17分，關閉ATP；下午4點43分，列車從羅東站出發後，一路加速至140公里，最後於事故當天下午4點49分，於蘇澳新馬站出軌翻覆。

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