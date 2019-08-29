重新檢視普悠瑪事故 運安會：盼邀日本運安會參與

2019-08-29 21:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國家運輸安全委員會今年8月1日揭牌成立，針對去年普悠瑪列車在宜蘭縣新馬站事故已著手重新檢視，並向宜蘭地檢署、鐵道局索取證物及相關資料。運安會主任委員楊宏智表示，希望比照航空事故，邀請車輛製造商一同參與；另打算找日本運安會（JTSB）共同檢視，但日方沒碰過事後要重新檢視的情況，態度相對保守，今年6月詢問，目前仍回應還在研議中。

運安會是否會重啟普悠瑪事故調查，運安會專任委員李綱表示，8月26日進行第一次小組會談後，目前仍在資料檢視階段，若有重大決定，需要委員會全體討論獲共識才會對外宣布。但普悠瑪事故重新檢視，用飛安高標準來提升鐵道安全，從人為因素、系統設備、管理監理等面向來處理，確認是否有應做未做（應有程序及實際執行情況）、系統性失效（相同環境條件，不同人員運作是否仍會發生相同事故）、其他根源因素（非僅表面司機員肇因，橫向破和人員及縱向組織管理）等。

另外，運安會新增列幾個需要重新檢視釐清的項目，包含主風泵散熱效能與煞車及動力相對關係；總風缸供氣效率與列車傾斜控制是否具相對關係；過去線上列車發生動力時有時無的故障維修管理及法遵為何，是否具品保機制；事故時軌道相關數據不明，無法重現當時軌道狀況及提供模擬初始資料；破損TCMS是否能回復並取得其他資料；ATP隔離後是否仍能記錄數據；事故時ATP版本功能是否有充分使用，當年購買時是否ATP已經具備隔離後自動減速功能。

除普悠瑪事故重新檢視外，運安會揭牌至今，已有全億財1號漁船，疑似碰撞後船舶滅失6人失蹤等8件重大水路事故調查案成案；1件公路事故成案；11件持續性飛航事故調查案等。楊宏智表示，運安會不會讓大家失望，只要有事實資料出爐，都會願意讓社會各界知道最新進度。

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