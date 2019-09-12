台灣平均每10人就1人失眠 抽菸、睡前滑手機都可能影響

2019-09-12 19:09

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣平均每10個人，就有1人有失眠的困擾，慢性失眠的盛行率為11.3%，其中年長者失眠比例較高。藥師指出，服用鎮靜安眠藥要按醫師指示，突然停藥可能出現焦慮、抽搐或反彈性失眠等症狀。

台灣睡眠醫學學會2017年統計分析顯示，台灣平均每10個人就1人有失眠的困擾，慢性失眠盛行率為11.3%。經交叉對比發現，高年長者和女性這兩個群族上，失眠比例較10年前高。50至59歲慢性失眠有16.7%，60至69歲有22.7%，70歲以上則是比例15.7%。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師廖泊喬表示，除了年齡因素，失眠也與生活習慣、睡眠環境、疾病、或服用藥物有關。抽菸、睡前滑手機、睡眠環境吵雜、焦慮、呼吸中止、夜間頻尿都可能是導致睡眠品質不佳的因素。建議有失眠問題的民眾，睡前可從事肌肉放鬆、泡澡等助眠。

衛生福利部統計發現，65歲以上高齡族群人口（269萬）中，約有109萬人曾因失眠問題而服用鎮靜安眠藥，盛行率約四成。台北市立聯合醫院松德院區藥劑科藥師李俊達表示，鎮靜安眠藥主要有解除緊張焦慮、幫助入睡安眠、肌肉鬆弛、緩解痙攣等四類藥理作用。不同的鎮靜安眠藥，在四類作用的效用強弱也不同，年長者使用後的效用也因人而異。

李俊達指出，醫師開立安眠藥為睡前服用，請長者於就寢前15至30分鐘前就要服藥，服藥後立即上床，避免從事滑手機、看書等其他活動。服用安眠藥時要配開水吞服，不適合配茶、酒、咖啡或其他飲料。他也提醒民眾，要按醫師開立的劑量服用安眠藥，切勿因藥效不夠自行加量，或擔心副作用而自行減量。民眾若想停藥，需與醫師進行討論，並採漸進式減量方式停藥，如果突然停藥可能會出現焦慮、抽搐或反彈性失眠等症狀。

李俊達也提醒民眾，如果有未服用完的鎮靜安眠藥，絕對不能贈送或販賣給他人。安眠藥類管制藥品屬第三或第四級毒品（合法醫藥使用為管制藥品，否則即屬毒品），衛生福利部食品藥物管理署網站指出，若非法販售恐觸犯毒品危害防制條例之販賣毒品罪，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

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