超海派！「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動開跑

「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動，在永安海螺文化體驗園區辦理靜態展覽，展出淨海志工的法寶設備。（記者李容萍攝）

2024/06/24 20:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市海岸及資源循環工程處今（24）日舉辦「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動，除在永安海螺文化體驗園區辦理靜態展覽，並與沿海社區及環境教育設施場所共同推出桃園海岸小旅行遊程，市長張善政參與活動，宣布加碼牽罟體驗、石滬小旅行、農博園區夜晚觀星及限定遊程夜訪Xpark及青年體驗學習園區探險，合計超過1000個名額供民眾免費報名參加。

張善政表示，響應2024世界海洋日，即日起至7月24日市府攜手桃園沿海社區、環境教育場域及Xpark，以海岸清潔、靜態展覽及動態遊程3大主軸，在新屋永安海螺文化體驗園區推出展覽活動、環境宣導及海岸小旅行遊程，期盼透過各類靜態及動態遊程推動環境教育，共同守護海洋環境。

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另外，市府也透過公私協力定期清理桃園海岸垃圾，目前已有13家民間企業認養桃園海岸，感謝企業共同響應環境保護。今年5月也獲觀光署補助4.9億元將打造「桃園珍珠海岸計畫」，持續透過特色景點串聯，規畫遊程探索在地文化，推廣桃園海岸之美。

環保局長陳世偉提到，這次動態遊程分6種共24場體驗活動，包含牽罟捕魚文化體驗、新屋石滬文化體驗、探險活動結合虱目魚解說及料理製作、新屋農博園區夜晚觀星體驗、夜訪Xpark及候鳥觀賞，活動一推出隨即秒殺。另外新屋牽罟體驗、石滬小旅行及農博園區夜晚觀星3遊程各加碼1場次，另夜訪Xpark和探險奇兵遊程採抽獎方式，歡迎民眾暑假期間參與各類動、靜態活動。

海資處長呂明錡也說，市境觀音濱海遊憩區及永安海濱沙灘，將於7、8月暑假期間設置遊憩設備免費租借服務，如遮陽傘、海灘椅、海灘墊、兒童玩沙工具組及沙灘排球等設備，鼓勵民眾親近桃園海岸。相關活動資訊請參考「2024世界海洋日在桃園」臉書粉絲專頁。

桃園市長張善政（左1）出席「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動，宣布加碼活動場次，暑假海灘遊憩設備免費租借。（記者李容萍攝）

「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動，在永安海螺文化體驗園區辦理靜態展覽，展出桃園常先魚類。（記者李容萍攝）

「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動，在永安海螺文化體驗園區辦理靜態展覽和推出互動遊戲，讓大家更了解海洋。（記者李容萍攝）

「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動，在永安海螺文化體驗園區辦理靜態展覽和推出打卡拍照戲。（記者李容萍攝）

「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動，在永安海螺文化體驗園區辦理靜態展覽，展出海廢再利用成果。 （記者李容萍攝）

「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動，在永安海螺文化體驗園區辦理靜態展覽，展出海廢再利用成果。 （記者李容萍攝）

「與海相遇．2024世界海洋日在桃園」活動，在永安海螺文化體驗園區辦理靜態展覽，展出海廢再利用成果。 （記者李容萍攝）

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