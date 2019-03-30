調查：輪班工作失眠逾2倍 每4人有1人睡不好出意外

2019-03-30 12:19

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣睡眠醫學學會今日發布「輪班工作者慢性失眠盛行率及睡眠問題大調查」，發現輪班工作者的慢性失眠盛行率是一般工作者的2.18倍，且換班頻率多、夜班次數高，失眠率再增加，甚至每4人就有約1人因睡眠問題發生交通事故或工作上的意外傷害。

台灣睡眠醫學學會經由網路問卷調查全台600位工作者，包含300位固定日班工作者與300位輪班工作者，其中，固定日班工作者的慢性失眠盛行率為10.7%，等於平均每10人約1人，但輪班工作者更提高至23.3%，是固定日班工作者的2.18倍。

調查結果也顯示，若換班頻率愈快，慢性失眠盛行率也會增加，像是換班頻率是1週之內的話，慢性失眠率為35.4%，且1個月內大夜班天數愈高，慢性失眠比率也更高，像是1個月13天以上大夜班者就高達30.6%，代表輪班制度會影響相關工作者的睡眠狀況。

此外，固定日班工作者約2.7%主述曾經因為睡眠問題，發生交通事故或工作上的意外傷害，而輪班工作者則高達25.3%有相關經歷，顯示輪班工作者不只睡眠受到影響，並大大影響清醒時的注意力及認知功能等。

該研究進一步分析輪班工作者的生理及心理上相關疾病，包含心臟血管疾病11.7%、糖尿病8%、精神情緒方面的疾病11.3%，以及近1個月內出現免疫系統問題的比例像是容易感冒32.3%，均高於固定日班工作者的3.7%、4%、3%，以及12%，究竟是輪班工作者的睡眠問題所致，或其他因素造成，則有待進一步釐清。

台灣睡眠醫學學會大眾教育委員會主席、臨床心理師吳家碩認為，最好可以採取「緩慢輪班」，也就是在換班頻率上，建議每一班表維持2週以上再轉換，且輪班班別上的變動，尤其是轉換成大夜班，則建議至少有2天以上的適應或休假期間，以利生理時鐘調節。

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