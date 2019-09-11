桃園機場推廣美食、伴手禮 民眾有吃有玩

2019-09-11 19:50

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕中秋佳節將至，桃園機場公司與餐飲廠商下午在第2航廈入境大廳舉辦「美食及伴手禮推廣活動」，桃園機場公司總經理林祥生與廠商一起推廣桃機特色美食及伴手禮，讓旅客及接送機民眾免費試吃，參展廠商也設計了彈珠檯及擲骰子等遊戲，讓參觀民眾有吃又有玩，現場氣氛相當熱絡。

桃園機場公司總經理林祥生表示，這是桃機連續第9年舉辦美食節活動，一年比一年更熱鬧。今年第2航廈管制區外4樓餐廳和地下室美食街先後開幕，年底南北擴建區規劃主題景觀餐廳、國際餐飲品牌和觀景台也會提供服務。展望未來，桃園機場不僅是交通場站，更提供生活、休閒空間與旅客和民眾共享。

今年美食節推廣活動有桃園機場7家廠商參與，包括昇恒昌、采盟、誠盟、新東陽、義美吉盛、台灣菸酒、諾富特飯店等，各廠商卯足了勁，把台灣代表性美食滷肉飯、牛肉麵、烤松阪豬柚香風味串、柚香鮮蝦春捲等搬到現場免費試吃，有些攤位還提供彈珠台、擲骰子等遊戲與民眾同樂，除了品嘗美食，還有機會玩遊戲換贈品，讓參觀民眾有吃有玩又有得拿。

此外，廠商提供玫瑰蔓越莓桃山月餅、迷你鳳梨奶黃酥、顏新發百年餅鋪綜合蛋黃酥、王農系列梅蘭竹菊湖心餅等伴手禮，以及咖啡、調酒、啤酒、茶飲、酵素氣泡飲等飲品供民眾享用。

主辦單位也鼓勵各攤位營造過節氣氛，發揮創意佈置，現場舉辦最佳造型攤位票選活動。廠商發揮創意在攤位營造過節氣氛，兔女郎、嫦娥、猛男吳剛在現場分送美食，吸引參加活動的旅客或民眾投票，至下午4時開票結果出爐，昇恆昌以44.8%的得票率獲得「食項全能獎」，新東陽獲得「最有人氣獎」，義美吉盛得到「節慶氣氛獎」。參加投票的民眾則有機會抽中一萬元商品禮券。

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