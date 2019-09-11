清大與元大金控合開「金融交易實務課」 60個名額超夯秒殺

2019-09-11 15:02

［記者洪美秀／新竹報導］清大與元大金控新學期合開「金融交易實務」課程，60個名額一上選課系統就秒殺結束，不僅授課師資陣容有金控、證券、期貨、投信等14名資深主管，更有機會到元大金控相關企業實習，且透過考試取得證券、期貨、投信投顧等相關業務員證照，已吸引工學院、資訊所學生選修，期許未來就業有機會鍍金成功。

清華科技管理學院院長林哲群說，理工科學生經金融交易實務課程的洗禮，未來就業時也可「鍍金」跨足金融領域，成為跨領域的數位金融人才，且元大金控也提供實習機會與名額，尤其元大目前積極在亞洲拓點佈局，學生未來實習也可能到海外實習，包括到韓國、泰國、越南、香港等地海外實習。

這堂每週三下午的3學分「金融交易實務」新課程由計量財務金融系兼任副教授馬瑞辰主持，並與科管院院長林哲群規畫設計，內容有熱門金融商品設計、交易實務與風險管理，如程式交易、槓桿交易、AI智能選股等技術發展與應用，也啟動清大科計資訊領域的產學合作。

馬瑞辰是元大證券董事，在清華授課已第6年，他發現，學生有材料系、化工系、資工系等理工科系學生，多數學生對金融交易感興趣，也試著將AI人工智慧、區塊鏈等專長運用在金融領域，課餘還會跟他討論比特幣等加密貨幣的最新發展趨勢，因此在清大開此課，一上選課系統、60個名額就秒殺報名結束。

這門「金融交易實務」課程，將涵蓋金融市場發展、市場需求與金融商品設計、金融監理法令、金融交易技術發展實務及風險管理機制，所有講師都會傳授市場難得的金融交易運作密訣。

且透過產學合作，元大金控也希望吸引優秀學子加入集團和風險控制團隊；透過專題合作，結合教授及研究生的計量、AI與數據分析等專業，發展AI智能分析及計量模型的發展與應用。

同時這門課對有意朝期貨交易、證券交易發展的學生很有幫助；學生在學習後可透過考試，取得證券、期貨和投信投顧業務員及證券投資分析人員相關證照，還能獲得實習機會，有機會在畢業後投入金融交易市場，成為鍍金人士。

林哲群也說，已有計財系、經濟系、統計所和理工系及文學院學生來選修這門課，未來理工學生不一定進科技業當包緊緊的無塵室工程師，也能成為穿西裝上班的金融工程師。

多數選修學生也說，會想上此門課，希望多了解金融科技趨勢，包括網路銀行盛行等，也希望運用AI人工智慧大數據協助投資決策，成為此領域的先鋒。

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