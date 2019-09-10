智慧醫療、旅宿及垃圾管理...林口新創園區偕13公司打造智能城市

2019-09-10 21:59

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區近年發展快速，其中，世界大學生運動會選手村於賽事結束後，由經濟部中小企業處將部分場域活化為「林口新創園區」，以物聯網等數位科技為主題，未來將輔導13間新創公司提案，其中包括用於民宿、飯店的「智慧房間管家」、結合家庭照護功能的「智慧病房關懷管理」和「垃圾管理系統」等。

經濟部中小企業處今年7月以「智慧生活」和「在地商圈」為主題進行徵案，其中，獲選的13間新創中心將於「林口新創園區」獲得萬達鴻、瑞達、資育和微軟創新公司的創業輔導。今天率先由恆浤、太暘、照護加、聯麒、雙雙及好學市集6間公司提案與業師交流，其中包括補教、醫療、失智篩檢、旅宿管理及垃圾管理等面向，希望打造全面性的智能城市。

「聯麒」提出「智慧艾蜜莉管家」，透過平板、app掌控旅宿、民宿、飯店智慧房間管家系統；「恆浤」推出病房關懷管理、家庭照護管理功能，即時了解病床、家中幼兒、長輩的情況；「雙雙」建立垃圾智慧管理環境，透過收集容器感測器，即時回報垃圾量，可用在垃圾清運量較高的區域。

「太暘科技」提案「Osa智慧診斷科技」，透過居家血氧機檢測睡眠呼吸，快速診斷呼吸道窄縮症狀；「照護加」以拚圖檢測模式結合量表進行失智症篩檢，並以肢體運動及邏輯思維訓練，提升患者解決問題能力；「好學市集」專注文教、補教領域，透過程式設計、物聯網、電子商務和美學設計，以數據分析告訴文教業者適合開課的課程。

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