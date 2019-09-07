父母相繼罹癌 家扶生苦讀拚博士

2019-09-07 15:32

［記者許倬勛／桃園報導］桃園家扶中心今天頒贈獎學金，賴煥文就讀高一時，父母相繼罹癌，生活陷入困頓，在家扶獎金幫助下，賴以優異成績考取國立大學、台大物理研究所，如今準備赴美申請博士班，他說，人生沒有萬靈丹，惟有苦讀才能逆轉勝。

回憶過往辛酸，賴煥文嘆造化弄人，16歲那年，爸爸被檢查出罹患胃癌末期，同年底撒手人寰，豈料接著換媽媽得癌，家中經濟頓失依靠，生活開銷僅能靠積蓄及政府補助，個性堅毅的他，咬緊牙關苦讀，心想維持好成績，才能換取獎學金補貼家用。

家庭遭逢變故，賴煥文未就此喪志，爭氣考上國立大學、台大物理研究所，每個求學階段成績均名列前茅，年年獲家扶獎金，而持續接受治療的媽媽病情也好轉，剛拿到畢業證書的他，正準備各種考試、赴美攻讀博士，未來希望能從事研究，造福國家社會，也讓媽媽驕傲。

去年6月大學畢業的盧昱蓁，同樣是受扶10年以上的家扶兒，自小與母親相依為命，原打算自立後善敬孝道，母親卻因意外離世，盧悲痛之際，想起家扶中心有許多同樣辛苦的孩子，便將同事及親友的奠儀匯集後捐出、提供家扶獎金，盼能延續這份愛。

桃園家扶中心今在中壢社福館舉行今年上學期獎助學金頒獎典禮，共有136名大學生獲獎，總共發放272萬元獎學金。

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