急！2車亂停堵路當沒事 朱正軒被困40分網聲援怒罵沒品

台南市議員朱正軒PO文說，「遇到兩台小白停在停車場的車道，我是最裡面的小黑，直接無語問蒼天」。（圖由朱正軒提供）

2024/06/23 13:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員朱正軒昨晚趕著跑行程，車子停在台南市北區一處私人停車場內，竟被兩輛白色轎車擋住車道，對方車上又沒留電話，他找不到車主，被困了40分鐘，讓他心急如焚，最後報警求助才脫困。

台南市交通大隊表示，這種情況因屬私人土地，並不屬於違停，無法開單，但民眾報案後，基於為民服務，會根據車牌協助找到車主移車。

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朱正軒說，昨天週六夜晚，他趕著跑行程，車子停在北區海安路附近一處私人停車場，「遇到兩台小白停在停車場的車道，我是最裡面的小黑，直接無語問蒼天。」車主不僅車上沒有留電話，而且詢問旁邊的特約店家，還遍尋不著車主。最後只好報警求助，感謝警方的協助。

他說，後來，兩位車主都是從容不迫地來移車，正眼也沒看他一下，連一聲禮貌性的「拍謝」也沒有。他也只能「以和為貴」，自認倒楣。他藉此宣導一下，民眾若遇到類似情形，建議報警處理。

朱正軒將過程PO上臉書，網友看了也傻眼，刷整排留言痛罵2小白車主「太沒品、自私又沒水準」、「這種停法太沒公德心、為車主感到羞恥」、「直接把人家出路封死很垃圾」。

交通大隊表示，除了私人停車場，一般民眾住家車庫，前方沒有紅黃線，而被他人車輛擋住，類似情況，建議民眾也可以報案，由警方協尋車主移車；如果是公有停車場的話，警方則是直接拖吊移車。

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