北台南家扶中心獎助千名學生升學 陳其邁來打氣

2019-08-31 19:30

〔記者楊金城／台南報導〕北台南家扶中心今天舉辦「助學圓夢」茶會，總計頒發860多萬元助學金，幫助近千位家扶生升學，行政院副院長陳其邁特地到場為家扶生加油打氣，鼓勵學習在挫折中找尋自己的路。

北台南家扶扶幼主委鄭女勤、主任莊淑惠當場邀請陳其邁擔任助學竹筒「集愛大使」，呼籲各界愛心響應家扶的「竹筒集愛、銅板圓夢」助學希望工程，讓弱勢孩子安心上學去。陳其邁也說，政府會結合民間力量關懷弱勢兒少，讓更多弱勢兒少獲得助學。

北台南家扶中心本學期共發出366位高中（職）、大專生的773萬元助學金，下月再發國中、小學生約600名的90多萬元助學金，約有近1000名兒少受惠。

北台南家扶29年來助學超過5萬人次學子順利升學，每學期龐大的助學金額都是靠竹筒認捐、發票助學、愛心義賣、助學人捐款等集結眾人愛心才能籌募。

陳其邁以自己高雄市長敗選為例，說落選時心裡很難過，至今心仍在痛，他說失敗為成功之母都是騙人的，要家扶生記得「沒人比陳其邁更慘」來激勵家扶生，面對挫折失敗，雖然很難過痛苦，但轉念想，人生有挫折，才會更精彩。

陳其邁鼓勵家扶生說，人生有很多選擇和不同機會，機會會在那裡等你，因此記取教訓，更要樂觀開朗面對明天。

家扶自立青年黃慧芳畢業於屏東科技大學企管系後，現於墾丁渡假飯店工作，她以自身經驗鼓勵家扶生，「機會是留給準備好的人」。

獲選家扶自立楷模表揚的台南市議員劉米山，國小到國中也都是接受北台南家扶幫助，目前他每年捐贈24萬元助學金回饋。他鼓勵家扶生碰到困難不要輕言放棄，突破困境才有向前的機會。

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