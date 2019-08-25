沒想過放棄！10名家扶少年 單車環島順利返家

2019-08-25 12:45

〔記者王涵平／台南報導〕10名參加家扶寄養自立方案的少年，10天前在雨中出發環島，今天在颱風遠離的微雨中返家，家長、社工與孩子們相擁而泣，12歲的小華說，過程有樂有苦，從未想過要放棄。

10名少年本月16日在利奇馬颱風外圍環流的風雨中依原訂時間出發，一路風雨不斷，往南經屏東、台東、花蓮、宜蘭、台北、基隆、苗栗、雲林，今日中午回到北台南家扶中心，家長準備小吃、雞湯好好慰勞孩子與讓一路陪同的社工與志工。

今年剛加入寄養少年自立方案的阿華，幼年因被疏忽照顧影響到感知能力，想參加環島挑戰，一開始卻連上下自行車都不會，社工蔣素儀每次陪她練騎都心驚膽跳，下坡踩不到踏板，阿華就直接把雙腳放開，提醒危險，阿華卻說「我沒感覺、我不知道…」，讓緊跟在旁的社工擔心不已。

曾在2015年參與環島挑戰成功的小依，即將升大學心理系三年級，也返回家扶協助，除了陪阿華跑操場、爬樓梯，甚至陪著阿華沿著台1線反覆練習變速，小依說：「阿華願意練，我們就陪她，她不放棄，我們就不放棄!」阿華順利挑戰成功，讓許多人感動不已。

北台南家扶主任莊淑惠表示，參與方案的少年都曾經在成長的過程中歷經創傷，幸有寄養家庭的協助而暫獲避風港，自立方案希望陪伴少年成長，也學習承擔和負責任的態度。

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