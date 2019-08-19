陳建仁讚家扶默默行善 期許與政府守護台灣兒少福祉

2019-08-19 12:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日接見財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會「40年、30年長期認養人及扶幼委員」，肯定家扶基金會默默行善的愛與付出，也期許未來與政府並肩一起守護台灣的兒童及少年福祉，讓台灣社會展現出生生不息的生命力。

陳建仁表示，非常高興能與家扶基金會長期認養人及扶幼委員們見面，特別感謝基金會長期致力於幫助國內外弱勢兒童、家庭及社區脫離貧窮，68年來已幫助將近29萬名國內外兒童成長自立，不僅在國內，更致力於把愛散播至全球35個國家，將溫暖、希望與光明帶到世界上的各個角落，彰顯了愛無國界的精神。

陳建仁提到，他曾拜訪蒙古、印度、孟加拉等國家，記得在蒙古時，看到家扶基金會幫助了很多當地的孩子們，讓他們對自己的未來展現很大的自信，能夠獨立向上，值得肯定。

副總統指出，認養人及扶幼委員們長期協助家扶基金會扶幼工作的推展，幫助弱勢孩子們脫離貧窮黑暗期。如同德雷莎修女所說「默默地做，更能傳播愛的力量」，這就是對認養人及委員們最好的寫照，因為他們默默地奉獻付出，一肩挑起扶幼的責任，不僅是家扶基金會最強而有力的支持，也是社會上需要援助家庭及孩子們最可靠的臂膀，讓孩子們在困境中依然能夠懷抱著希望，勇敢向前行。這些默默行善的愛與付出，讓台灣社會展現出生生不息的生命力，也讓全世界看到台灣社會的慈悲、善良與祥和。

副總統提到，認養人及扶幼委員們除了在職場上貢獻所長外，更秉持著「幼吾幼以及人之幼」的精神，付出心力於社福慈善領域，希望為受扶助的孩子們帶來正面的影響、積極的力量，使其在愛的環境下成長，並成為對社會有貢獻的人。從國際人道救援到實質捐款幫助，處處可見他們的善行足跡，大家都應該要效法家扶基金會，隨著家扶基金會的足跡，亦步亦趨地將愛散播到全世界。

陳建仁進一步表示，家扶基金會的無私奉獻，就像是烏雲深處後的一道閃亮光芒，照亮了這個社會，也照亮孩子們生活陰暗的地方，讓孩子們重新看見光明，重新展現自己的信心，令人感佩。

副總統也指出，家扶基金會與政府機關長期以來有非常多的合作經驗，包含1957福利諮詢專線、兒少保護個案家庭處遇及追蹤輔導、寄養家庭安置受虐兒少、貧困兒少經濟扶助等，家扶基金會與認養人及扶幼委員總是與政府並肩一起守護台灣的兒童及少年福祉，他們的奉獻值得所有國人尊敬與讚揚。

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