台中中央公園路跑 4千人穿熊大、兔兔、莎莉T恤裝參賽

4千位跑友身著熊大、兔兔、莎莉T恤裝在中央公園路跑（市府提供）

2024/06/23 14:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推廣特色路跑運動，今（23）日清晨於台中中央球場辦理「LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑」，現場超過4000名親子跑友身著熊大、兔兔、莎莉T恤裝，在中央公園路跑。

此場趣味路跑賽事規劃3.5公里路線，活動從中央球場出發，沿途行經中央公園，讓跑者一飽台中城市與綠地美景。

請繼續往下閱讀...

賽事分三組別，活動物資包括主題限定的紀念跑衣、沐浴巾、野餐墊、完賽熊大獎牌，現場還能將獎牌雷射雕刻，會場更設有LINE FRIENDS角色場景的拍照打卡區，提供粉絲難忘的互動體驗，也讓路跑活動增添許多樂趣。

運動局長李昱叡表示，LINE FRIENDS超人氣明星相當受歡迎，包括熊大、兔兔、莎莉等可愛明星們，今天都現身中央球場，感謝大家熱情參與。

李昱叡並表示，台中中央球場緊鄰中央公園，是全國最大、台中首座萬坪的戶外運動專用場地，提供全年齡市民優質的運動環境，成功舉辦多場路跑，獲得跑友佳評。

運動局表示，今日活動為短距離的趣味路跑，適合親子祖孫家庭共同參加，現場設置各式熊大角色情景的拍照裝置，主舞台也有大會攝影師提供拍照服務，另有熊大、兔兔、詹姆士、饅頭人、潔西卡、莎莉、大叔、雷納德、愛德華、還有熊大的妹妹熊美等明星人物，讓粉絲自由選擇喜愛的場景拍照。

此外，主辦單位為響應愛心公益，全統運動特別將賽會運動用品等物資，捐贈公益團體，推廣全民運動與促進社會公益。

逾4000名親子跑友一起參加「LINE FRIENDS FUN RUN 歡樂路跑」同歡。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法