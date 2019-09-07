屏東小黃公車好貼心 老人就醫更方便

2019-09-07 14:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推出的貼心巴士－小黃公車，9月起服務升級，除了增加辨識度、加設站點，更運用第一線執勤司機反饋的意見，讓行動不便的長輩們更容易就醫，有里長發現「老人家臉上笑容變多了，生活也變得豐富」。

屏東市前進里長王泰益說，里內人口約3700人，年長者、行動不便的弱勢者就有近650人，加上年輕人白天幾乎都在外工作，無暇照顧，許多長輩為了不成為家人的負擔，身體病痛大都隱忍不說，過往社區沒有大眾運輸服務時，也捨不得花錢搭車，往往小病拖成大病，如今有小黃公車，大大提升了長輩外出意願。

屏東縣長潘孟安表示，縣府於2018年推出小黃公車服務，對於道路狹小、公車路線未行經的社區，改用機動性較高的計程車替代公車，推出定時定點的貼心巴士（TaxiBus）接駁服務，各路線以長者日常需求為出發，包括前往屏東基督教醫院、屏東醫院、寶建醫院、縣政府及屏東轉運站（台鐵屏東車站）等，除了方便就醫外，也希望透過貼心巴士的服務融入長者生活，補足公車無法抵達的最後一哩路。

86歲的前進里民陳美蟬說，自從許多阿公阿嬤得知往返醫院只需20元，自行外出就診的意願提高許多，還有老人家希望以後增闢路線，例如到中央市場等地區，買菜購物比較方便；90歲的前進里民陳宗源開心地說，貼心巴士已經慢慢融入他們的生活，因為便宜又便利，已成為他們四處趴趴走的好幫手，許多老友們因為外出更方便、走到戶外與大家互動，精神狀況都變得更好。

以屏東市週邊為主的小黃公車4條路線，分別為「701大洲線」、「702玉成線」、「703大湖線」、「705老崙線」 ，週一至週五每日營運10班次，週六營運6班次，民眾可至屏東縣政府交通旅遊處網頁查詢。

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