屏縣「小黃公車」再升級 逛超市、公園也沒問題

2019-08-28 13:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府去年開始推出「小黃公車」服務，為了降低空車率，9月起將把原有5條服務路線調整為4條並增設3站，除了維持10元銅板價，縣府交通旅遊處也透露，預計10月起將陸續增設量販店、市場、公園等停靠站點，並啟用APP預約及一卡通付費等服務。

屏東縣33個鄉鎮市多數社區大眾運輸系統不足，道路狹小公車無法進出，縣府去年2月率先在屏東市郊推出小黃公車，包括大洲、玉成、大湖、老潭頭、崙上等5條路線，但除了大洲線的載客量較高外，其他路線空車率高，截至今年7月總搭乘僅2510人次，也因此被審計室點名應全面檢討。

縣府交旅處長黃國維說，小黃公車的目標對象以長輩為主，為了改善目前的缺失，9月起將推出新營運模式，調整路線並增加站點，同時改變原本像是「公車站上下車的方式」，改將乘客送達目的地。

縣府交旅處指出，全新的4條服務路線，分別為「701大洲線」、「702玉成線」、「703大湖線」、「705老崙線」，其中「705老崙線」增設了三座屋站、長治衛生所、單座屋站，各路線以長輩日常需求為出發，串連社區長照關懷據點、里民活動中心及廟埕，並通往市區的基督教醫院、屏東醫院、寶建醫院、縣政府及屏東轉運站（臺鐵屏東車站）等。

4條小黃公車路線週一至週五每日營運10班次，週六營運6班次，為了提高辨識度，每輛小黃公車上皆裝設LED車燈識別。

黃國維表示，除了方便就醫，10月起規劃增加量販店、菜市場、公園等停靠站，並有簡易的APP提供預約，期待該服務能融入長輩生活。

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