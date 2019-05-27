半世紀無公車可搭 高雄杉林幸福小黃公車今開跑

2019-05-27 19:21

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄杉林區月美、月眉兩里長達半世紀沒有公車可搭，居民若搭計程車往返鄰近的旗山市區，光車資就超過500元，由高雄市政府交通局和交通部公路總局聯合推動的「極限村落偏鄉幸福小黃」今天上路，民眾只須支付公車二段次費用（約24元），即可搭乘全新6至8人座公車式小黃，前往旗山就醫、採買日常生活用品。

杉林區月美、月眉兩里幸福小黃通車活動，今天下午2點在月美國小舉行，市府秘書長楊明州、交通局長鄭永祥、交通部公路總局副局長黃運貴和近百名居民參與盛會，場面十分熱鬧。

楊明州表示，極限村落偏鄉幸福小黃是針對高齡人口超過25%、距離500公尺內沒有公車站牌、聯外交通不便的偏鄉部落，導入公車式小黃，落實照顧年長者住民的理念，4月15日率先在旗山區中寮里通車，民眾反應熱烈，每部車都坐滿8人，他透露，那瑪夏區也即將有公車式小黃服務。

鄭永祥則指出，以往月美、月眉兩里民眾往返旗山市區車資超過500元，如加上額外負擔空駛費用，更高達800元，民眾搭乘公車式小黃僅須支付公車二段次費用約24元，年長及身心障礙者刷卡並可免費搭乘，他說，交通局提供全新、具備衛星定位系統的6至8人座公車式小黃服務，提高民眾通勤便利安全有保障的優質服務。

鄭永祥表示，公車式小黃目前服務團隊達103輛車，服務27條路線，遍及23個行政區域，平均每年可較公車節省約30%補助經費，約500萬元，同時提供優於公車的接駁服務，除比照原公車定時定班服務，同時導入預約服務，提供民眾更彈性的乘車選擇。

交通局表示，杉林區月美、月眉里幸福小黃固定每週一、五提供服務，上午7點從神農廟站發車，沿途停靠月美國小、月美活動中心、桐竹、新開、阪鏟、下寮、旗山醫院、旗山轉運站和溪洲醫院等站，上午11點再從溪洲醫院發車回程，單趟路程19.1公里，行車時間約38分鐘。

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