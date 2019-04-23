補大眾運輸不足 延平3策略讓鄉民行無礙

2019-04-23 14:14

〔記者王秀亭／台東報導〕延平鄉是台東原住民偏鄉，各村距離遙遠，為補現有公車的不足，在交通部、台東縣政府與延平鄉公所合作下，合推「噗噗共乘」、「小黃公車」及洽公環狀線中型巴士等3種運輸模式，讓鄉民往返各村更便利。

延平鄉3種運輸模式三箭齊發的交通服務剪綵儀式今天上午在延平鄉公所舉行，延平鄉長胡黃廣文表示，花東地區地廣人稀，公共運輸服務水準不易提升致無法滿足多數居民需求，希望洽公環狀線中型巴士、小黃公車與噗噗共乘3支運輸利箭，能夠共同構築「延平生活圈」交通路網，讓延平鄉每一位居民不再因交通資源缺乏而產生社會排除。

延平鄉公所規劃「洽公環狀線」由公所既有17人座中型巴士，每週二、四分南、北兩路線，以定時定班的方式供5村村民往返各村與前往鄉公所進行洽公，改善過往鄉民因境內地勢高低起伏大且幅員廣大，必須時常自行騎車翻山越嶺到公所辦公的不便。

延平鄉西邊桃源、紅葉、永康以及武陵等4村，由DRTS「小黃公車」擴大服務，每日提供固定服務班次與彈性服務班次，讓民眾可依自身需求預約候車，並維持原本的路線10%彈性原則，可於村落內及戶性到府接送服務。

延平鄉東方鸞山村地勢陡斜、村落分散，公共運輸服務本就較為缺乏，以及延平全鄉學生較早與較晚的通學旅次需求，將延續交通部科技顧問室「延平小巴」試辦幸福共享服務模式，由「噗噗共乘」接續試辦服務。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/