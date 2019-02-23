宜蘭縣偏鄉需求反應式公車成效不佳 擬改推「小黃公車」

2019-02-23 23:37

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府前年推出「需求反應式公車（DRTS）」，但20人座的中型巴士每班次只有約2至3人搭乘，不敷成本，為降低成本，提高載客機動性，宜縣府擬推出「小黃公車」，除了跑偏鄉固定路線，也會導入預約系統。交通處長林國民指出，全案還在規劃階段，未來也會到外縣市取經，如果順利年底就有機會上路試辦。

宜蘭縣現共有42條市區公車路線，於12鄉鎮服務，但壯圍鄉公車涵蓋率（服務家戶門牌比例）低，縣府配合交通部公路總局，前年8月在壯圍鄉推出需求反應式公車，盼能減少偏鄉發車載不到客情況，同時了解民眾的搭車需求，培養客運客群。

壯圍線需求反應式公車共有5個班次，2個固定班次，3個預約班次，約2小時1班，並建置電話專線通報系統，路線上每個班次須有5名以上的民眾撥打專線預約搭車，客運業者就會發車載客，但上路至今1年多，成效不佳，20人座的中巴每班次僅載客約2至3人，不敷成本。

經檢討後，縣府研擬推出小黃公車，以降低運輸成本，除了跑偏鄉固定路線，也會嘗試導入與需求反應式公車相同的預約系統，增加載客機動性。

林國民說，需求反應式公車最大的問題，就是預約系統民眾還沒有習慣使用，導致載客量不佳，這需要長時間經營，培養民眾使用習慣。

林國民說，但中型巴士常常坐不滿，效益真的不好，降低運輸成本勢在必行，才會規畫推出小黃公車，盼能取代需求反應式公車，繼續培養民眾的使用習慣，除了壯圍線，未來經檢討，只要是每班次載客數低於3人的市區公車路線，也會嘗試以小黃公車來取代。

至於是否擔心小黃公車引起計程車業者反彈？林國民指出，小黃公車會以與在地計程車業者合作為優先，跑的也是既有的市區公車路線，不會有搶客問題，全案還在規劃階段，仍非定案，那些路線會導入小黃公車也還不知道，縣府會先到其他縣市取經，讓規劃更完善，如果順利，年底規劃完成後就能上路試辦。

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