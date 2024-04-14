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花蓮強震》原住民教會首納入政府賑災 玉山神學院等15教會受惠

玉山神學院建物受到地震毀損。（取自玉山神學院臉書）

玉山神學院建物受到地震毀損。（取自玉山神學院臉書）

2024/04/14 16:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕本月3日花蓮芮氏規模7.2強震造成不小災損，其中位於在山坡地上的玉山神學院建物牆面、路面都毀損，目前花蓮共約有15處教會發生嚴重損壞情形。原民會今天表示，爭取將花蓮縣原住民族教會的地震復原重建需求，納入賑災基金會賑助範疇，已獲政院通過。

地震造成原住民族教會嚴重損壞，包括為於花蓮鯉魚潭附近的玉山神學院，建築物樑柱損壞、牆面地板嚴重坍塌；花蓮港教會外牆整個崩壞；馬遠天主堂建物內部多處毀損，怵目驚心，也急需修繕。

原民會指出，教會毀損影響了族人心靈信仰的場域。因此在日前由行政院副院長鄭文燦主持「113年0403花蓮地震災後復原重建工作所需經費來源」研商會議中，原民會提出建議將花蓮縣原住民族教會的地震復原重建需求納入賑災基金會賑助範疇，協助教會重建及修繕，已獲同意。

原民會表示，花蓮受損教會包括玉山神學院在內目前共有15處，仍在持續盤點檢視中。未來原民會就教會毀損調查結果，將持續盡速轉請內政部國土署協調專業評估機構，依據建物受災狀況進行判定，以利後續給予協助，原民會也將持續給予教會必要的支援。

玉山神學院建物受到地震毀損。（取自玉山神學院臉書）

玉山神學院建物受到地震毀損。（取自玉山神學院臉書）

花蓮港教會外牆受到地震毀損。（取自花蓮港教會臉書）

花蓮港教會外牆受到地震毀損。（取自花蓮港教會臉書）

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