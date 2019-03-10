新闢H51小黃公車 高市仁愛之家長輩就醫更方便

2019-03-10 12:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市社會局仁愛之家因位置偏僻、交通不便，老人家出入、就醫十分不便，議員高閔琳接獲陳情極力爭取，交通局決定新闢往返仁愛之家和義大醫院的H51小黃公車，3月16日將正式上路。

位於燕巢深水里的仁愛之家，占地近10公頃，是全台最具規模的公立安養機構，由於位於燕巢、大樹區交界的台22線深水路上，平日僅有8023公車行駛，且班次間隔至少1小時，80多名的安養老人家出入、就醫十分不便，長輩們聯名向高閔琳議員陳情，希望公車7A路線能延駛至仁愛之家，方便他們外出、回診復健與就近就醫。

高市交通局檢視發現，8023公車雖每天提供17車次服務，但班次間隔至少1小時，7A公車目前從加昌站行駛至高雄師範大學燕巢校區，如延駛至仁愛之家，行駛里程將增加至57公里，交通成本過高，且仁愛之家缺乏足夠腹地供公車迴轉，在台22線道路口迴轉也有安全疑慮，因此決定新闢H51小黃公車，並於3月16日正式上路。

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