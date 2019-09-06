來看明華園！台中屯藝10週年館慶 明晚在太平飆戲

2019-09-06 20:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心開館10年，成為地方藝文活動的據點，為慶祝10週年館慶，9月到11月安排40多場的表演、展覽活動，7日晚上將由聞名海內外的明華園戲劇總團在太平運動場帶來《貓神》戲碼，10月6日則由優人神鼓帶來「鼓聲圓滿」；11月16日則安排受到大小朋友喜愛的紙風車劇團帶來「台灣幻想曲」，讓大家一連3個月都沉浸在高水準的藝文展演中。

屯區藝文中心今天舉行「屯藝綻放十週年館慶」記者會，台中市文化局長張大春、屯區藝文中心主任郭恬氳、市議員李麗華、賴義鍠、何欣純立委服務處主任廖冏勳、蔡耀頡議員服務處特助許玉鳳、明華園總團團長陳勝福、紙風車劇團團長任建誠、太平區區長許貴芳與太平多位里長都出席。

文化局長張大春說，屯區藝文中心從過去軍方用地到現在變成專業展演場館，10年來帶給屯區民眾豐富的藝文展演活動，這次舉行10週年館慶，從9月到11月，邀請包括明華園總團、紙風車劇團、金枝演社劇團、瓊瑢舞蹈團等團體，帶來40多場的表演、展覽活動，希望將藝術推廣至山海屯，打造文化生活圈。

9月7日晚上7點由明華園總團打頭陣，明華園總團長陳勝福說，這次很開心再次受邀到太平演出，將帶來《貓神》戲碼，除了當家小生孫翠鳳領銜演出，更有88位演員同台飆戲，3層佈景將移至戶外，讓演員不用吊鋼絲也能飛簷走壁。雖然下午4點才開放進場，但陳勝福透露，已有粉絲說，明天早上8點就要來排隊卡位，邀請大家一起來看戲。

11月16日則將在屯藝戶外露天劇場，邀請紙風車劇團帶來「台灣幻想曲」，團長任建誠說，除了經典劇目演出外，將特別為屯藝10週年製作「太平的故事」，從不同的角度演出在地的故事，讓小朋友認識太平。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法