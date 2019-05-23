台中首座私立博物館 林獻堂博物館將揭牌

2019-05-23 22:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰林家的林獻堂有「台灣議會之父」、「台灣第一公民」的美譽」，明台高中董事長林芳媖，多年來保存上萬件歷史文物，並在校園內的「林獻堂文物館」展示，為了將更多文物對外公開，歷經兩年的籌劃、佈置，仿造國家級博物館的規格，在校園內打造「林獻堂博物館」，展示200多件林獻堂日記、墨寶，以及參與台灣議會請願活動、一新會等照片、史料，還有超過百年的字畫、家具，是台中首座向文化局申請設立的私立博物館，將於26日明台高中70週年校慶時正式揭牌。

明台高中董事長林芳媖今天表示，林獻堂在日治時期，領導民眾進行「台灣議會設置請願運動」，促成台灣地方自治的基礎。此外，為了保存漢文化，在萊園成立一新會，帶著大家寫書法，還設置會旗、會歌，並結合地方仕紳創立台中中學校（今台中一中），創辦明台高中前身的（萊園高級中學），身為林家後代，對於這樣一位先祖感到驕傲，而他的事蹟更值得後人追思和敬仰。

林芳媖表示，多年來收藏上萬件的林家相關史料、書畫、家具、古董，之前在校園設立「林獻堂文物館」展示，但僅約100坪太過狹小，兩年前開始規劃籌劃「林獻堂博物館」，包括消防設備、營運、管理全都比照國家級博物館，場地也擴大為250坪，展出文物更增加約3倍。

林芳媖介紹，博物館一進館就是一座約150年歷史，清同治年間打造，樟木材質的太子樓造型鏡台，一旁還有林奠國當時使用鑲貝殼的木椅，還有林獻堂阿嬤羅太夫人使用，約150歷史的紅眠床，以及林家使用清乾隆時期的湯匙、碗等家具。

此外，還有一幅光緒年間的林文欽畫像，特別的是上面還有1911年梁啟超造訪林家時，在林獻堂邀約下，在畫上題的字，並展示林獻堂的日記、眼鏡、手稿等文物，還有霧峰林家以林本堂的堂號，清嘉慶年間在「上橋仔頭」（今中興大學附近）買土地的契約，藉由這些文物讓大家了解當時包括日常生活、金融交易的型態。

林芳媖表示，希望透過這座博物館，讓年輕一代瞭解過去的歷史，將在26日明台高中70週年校慶時揭牌，因博物館內的文物解說牌還未完成，正式對外開放時間，將等博物館內相關設施都完善後再決定。

市府文化局表示，「林獻堂博物館」是2015年「博物館法」施行後，台中市第一家申請設立的私立博物館，展示、收藏的文物不論是質或量都相當可觀，已請相關專家學者進行過審查，等補正相關資料後，將成為台中第1家，全台第2家的私立博物館。

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