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想去饗食天堂慶生！遭男友嗆「窮人在吃的」 網搖頭：可以分了

女網友生日想吃饗食天堂，卻遭男友嘲諷。（翻攝臉書「饗食天堂 自助美饌」）

女網友生日想吃饗食天堂，卻遭男友嘲諷。（翻攝臉書「饗食天堂 自助美饌」）

2024/06/21 01:17

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人在生日當天，都會想吃一頓大餐犒賞自己。一名女網友抱怨，生日前跟男友許願想要吃饗食天堂，沒想到他竟回，「現在都是窮人在吃的，幹嘛去吃那個？」，讓原PO相當傻眼，「他生日的時候我請他吃鼎泰豐，我生日卻不能吃自己想吃的」。

近日一名女網友在Dcard上發文，男友生日原PO請客去吃鼎泰豐慶祝，輪到自己生日想與男友一起吃饗食天堂，卻遭到無情拒絕。到了生日當天，只有原PO自己去慶祝，讓她相當無奈，「所以我這個窮人，今天生日自己去吃饗食天堂，服務人員還很貼心，問我要不要坐旁邊一點，一個人能安靜用餐」。

原PO樂觀說，自己一個人吃飯過生日也能很開心，「一邊吃一邊看YouTube，沒有人打擾我，要吃多少都可以」。原PO還透露，男友認為陪自己去電影院看卡通很浪費錢，「吃飽之後，去看了腦筋急轉彎2，不過我這個窮人就是喜歡看卡通」。

貼文曝光，引起許多網友關心，覺得男方很不尊重原PO，「所以那個有錢人要帶妳吃什麼？」、「生日不陪妳、損妳想要的生日餐，相信我見微知著，可以分手了」、「不吃饗食，那你男友原本想帶你吃什麼，讓大家開開眼界有錢人吃什麼」、「可以放生了，連基本的尊重跟陪伴都沒有」、「怎麼這年頭連食物都分貴賤了？」、「價值觀不同，講話也不懂得尊重別人」。

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